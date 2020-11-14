وفاة المخرج السعودي طارق ريري

الوكيل الإخباري _ اعلنت ابنة المخرج والإعلامي السعودي، طارق أحمد ريري، وكيل وزارة الثقافة والإعلام سابقا، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصير "تويتر" خبر وفاة والدها اليوم السبت .

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حيث انها نعته بكلمات مؤثرة قائلة : "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله والدي الغالي طارق أحمد ريري.. أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".





يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ،ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ،فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ،وَادْخُلِي جَنَّتِي

بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله والدي الغالي “طارق أحمد ريري”

أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته

وإنا لله وإنا إليه راجعون — Hala Tarek Riri هالة طارق ريري (@halariri) November 14, 2020

المصدر : سبوتنك

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