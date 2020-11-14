السبت 14-11-2020
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السبت، 14-11-2020 03:35 م

وفاة المخرج السعودي طارق ريري

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الوكيل الإخباري _ اعلنت ابنة المخرج والإعلامي السعودي، طارق أحمد ريري، وكيل وزارة الثقافة والإعلام سابقا، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصير "تويتر" خبر وفاة والدها اليوم السبت  .

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حيث انها نعته بكلمات مؤثرة قائلة : "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله والدي الغالي طارق أحمد ريري.. أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

 

 

المصدر : سبوتنك 

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