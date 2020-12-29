الثلاثاء 29-12-2020
الوكيل الاخباري

قرار نهائي بشأن حظر الجمعة الشامل

حدثان مأساويان يهـزان البلقاء بوفاة 3 أطفال

إعلان هام من وزارة الصحة - رابط

أسماء الذكور والإناث الأكثر تداولا في المملكة عام 2020

تباين آراء الأردنيين حول أخذ لقاح كورونا

أسعار الذهب الثلاثاء 29/12/2020

إربد .. المستشفى الميداني العسكري الثاني يباشر عمله

وفيات الثلاثاء 29/12/2020

توضيح حكومي بشأن صرف المعونات الشهرية المتكررة

ارتفاع طفيف على الحرارة .. الثلاثاء

الثلاثاء، 29-12-2020 12:50 م

وفاة المخرج السوري حاتم علي بأزمة قلبية

hatim-ali


الوكيل الإخباري _ توفي صباح اليوم الثلاثاء، 29 ديسمبر، المخرج السوري حاتم علي ، إثر تعرضه لأزمة قلبية في القاهرة .

اضافة اعلان

وقد نشر السيناريست عبد الرحيم كمال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورة جمعته بـ حاتم علي ، اعلن من خلالها خبر وفاته ، وارفقها بتعليق قال فيه : "لا حول ولا قوة إلا بالله.. وداعا صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهذب الراقي.. في أمان الله ورحمته حبيبي.. من أحزن الأخبار والله ربنا يُقبل عليك بفضله ورضاه".


من أشهر أعمال المخرج حاتم علي مسلسلات "أهو دا اللي صار"، "كأنه إمبارح"، "أهل الغرام"، "تحت الأرض"، "حجر جهنم".

 

 

المصدر : البيان 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
292441Image1

سرقة أموال علاج فنان مصري شهير أثناء جلوسه على الكرسي المتحرك - صور

273073_0

طارق العريان ملزم بدفع 1.5 مليون جنيه بسبب أصالة

MBC1MBCMASRMBCIRAQMBC5-theVoiceS5-FinalRoundEp4-Coaches_661192

نجمة برنامج The Voice تتعرض لمحاولة خطف واعتداء.. شاهد

1280x960-CaGd5

جورج وسوف يوجه رسالة بشأن حالته الصحية.. شاهد

291452_0

رانيا محمود ياسين تتعرّض لوعكة صحية

67868

صفاء سلطان ومحمد خير الجراح في باب الحارة 12 !

أخبار متعلقة
4475676-601955752

صورة للفنان تيم حسن برفقة شقيقه تثير الجدل.. شاهد

53966eb0-874b-4e75-8c04-5e147027650d

فيديو لابن شقيق كاظم الساهر أثناء مشاركته في Arab’s Got Talent .. شاهد

9202016212341229614629

العثور على جثة فنانة هندية شهيرة في ظروف غامضة.. صور

640x480

إطلاق البرومو الرسمي لـ مسلسل بنات الماريونيت

9998803972

الفنان أحمد عدوية يكشف تعرضه لحادث ووضعه بين الحياة والموت!

326

الفنانة ماجدة الرومي تتصدر بعيد ميلادها الـ 64.. شاهد