وفاة المخرج السوري حاتم علي بأزمة قلبية

الوكيل الإخباري _ توفي صباح اليوم الثلاثاء، 29 ديسمبر، المخرج السوري حاتم علي ، إثر تعرضه لأزمة قلبية في القاهرة .

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وقد نشر السيناريست عبد الرحيم كمال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورة جمعته بـ حاتم علي ، اعلن من خلالها خبر وفاته ، وارفقها بتعليق قال فيه : "لا حول ولا قوة إلا بالله.. وداعا صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهذب الراقي.. في أمان الله ورحمته حبيبي.. من أحزن الأخبار والله ربنا يُقبل عليك بفضله ورضاه".



من أشهر أعمال المخرج حاتم علي مسلسلات "أهو دا اللي صار"، "كأنه إمبارح"، "أهل الغرام"، "تحت الأرض"، "حجر جهنم".



المصدر : البيان



