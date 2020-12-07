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الإثنين، 07-12-2020 09:01 ص

وفاة المخرج السوري علاء الدين كوكش

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الوكيل الإخباري _ توفي المخرج السوري علاء الدين كوكش عن عمر ناهز الـ78 عاماً.

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وقد نعاه عدد كبير من الفنانين الذين رأوا في رحيله خسارة كبيرة لأنه يعتبر أحد أعمدة هذه الدراما وأبرز وجوهها، ومن هؤلاء عدنان أبو الشامات ووائل رمضان وسحر فوزي.


يُشار إلى أن للمخرج الراحل أرشيفاً حافلاً بالأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية التي أنجزها على امتداد 40 عاماً من عمر مسيرته المهنية، ومنها مسلسلات "حارة القصر" و"اسعد الورّاق" في العام 1975 و"أبو كامل" و"حي المزار" و"رجال العز" و"حكاية الليل والنهار".

 

المصدر : الفن 



 




 

 


 

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