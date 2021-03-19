وفاة المخرج المصري رائد لبيب بعد صراع مع مرض السرطان

الوكيل الاخباري - توفي، اليوم الجمعة، المخرج المصري، رائد لبيب، بعد صراع مع مرض السرطان.

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كان المخرج الراحل أعلن، منذ فترة إصابته بمرض السرطان، وكان في أيامه الأخيرة يرقد في أحد المستشفيات، قبل أن يتوفى متأثرا بمرضه.

ويعد رائد لبيب واحدا من أشهر مخرجي المسلسلات التلفزيونية ذات الطابع الكوميدي، كما عرف كمخرج لبرامج الكاميرا الخفية في مصر.



وصرح أشرف زكي، نقيب الفنانين، أن رائد لبيب توفي في أحد مستشفيات القاهرة بعد إصابته بسرطان القولون، مشيرا في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، أن صلاة الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفسية.

وكانت بداياته الفنية في أواخر السبعينيات من خلال مشاركته كمخرج مساعد في العديد من الأعمال، منها مسلسل "حكاية ميزو" عام 1977، وكانت أول أعماله كمخرج عام 1984 من خلال مسلسل "دموع الشموع".



ومن أبرز أعماله مسلسلات "هند والدكتور نعمان"، "نص أنا نص هو"، ومن أشهر أعماله أيضا برنامج "الكاميرا الخفية" الذي قدمه الفنان الراحل إبراهيم نصر، وحقق وقتها نجاحا جماهيريا كبيرا.

سبوتنيك

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