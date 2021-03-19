الجمعة 19-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

العجارمة يدعو إلى السماح للقطاع الخاص باستيراد لقاحات كورونا

دول أوروبية تستأنف استخدام أسترازينيكا

مركز شركاء الاردن ينظم ورشة لاطلاق منهجية تحديث الخطط لبلديات المفرق

السماح بإقامة صلاة التراويح في المسجد النبوي وفق ضوابط

الملك سيزور العراق قريبا

أنقرة: تواصلنا مع روسيا لإيقاف إطلاق النار من سوريا

تقرير دولي لا يستبعد تحول كورونا لمرض موسمي

الحكومة تكشف مستجدّات برنامج التطعيم الوطني ضدّ كورونا وأعداد المطاعيم

ندوة باليرموك عن دور الإدارة بحماية الصحة العامة في ضوء جائحة كورونا

تركيا تسجل أكبر حصيلة للإصابات بكورونا

الجمعة، 19-03-2021 01:14 م

وفاة المخرج المصري رائد لبيب بعد صراع مع مرض السرطان

161134261_2988681951407427_3984317089148329141_n


الوكيل الاخباري - توفي، اليوم الجمعة، المخرج المصري، رائد لبيب، بعد صراع مع مرض السرطان.

اضافة اعلان

كان المخرج الراحل أعلن، منذ فترة إصابته بمرض السرطان، وكان في أيامه الأخيرة يرقد في أحد المستشفيات، قبل أن يتوفى متأثرا بمرضه.

 

ويعد رائد لبيب واحدا من أشهر مخرجي المسلسلات التلفزيونية ذات الطابع الكوميدي، كما عرف كمخرج لبرامج الكاميرا الخفية في مصر.


وصرح أشرف زكي، نقيب الفنانين، أن رائد لبيب توفي في أحد مستشفيات القاهرة بعد إصابته بسرطان القولون، مشيرا في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، أن صلاة الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفسية.

 

وكانت بداياته الفنية في أواخر السبعينيات من خلال مشاركته كمخرج مساعد في العديد من الأعمال، منها مسلسل "حكاية ميزو" عام 1977، وكانت أول أعماله كمخرج عام 1984 من خلال مسلسل "دموع الشموع".


ومن أبرز أعماله مسلسلات "هند والدكتور نعمان"، "نص أنا نص هو"، ومن أشهر أعماله أيضا برنامج "الكاميرا الخفية" الذي قدمه الفنان الراحل إبراهيم نصر، وحقق وقتها نجاحا جماهيريا كبيرا.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
4597432014-03-15-00379_1200x720-1200x675

وفاة الفنانة منى بدر عن عمر يناهز 85 عاما

123546

بعد وفاة والدها.. الإعلامية المصرية لبنى عسل تتصدر محركات البحث في مصر

امام-في-مسلسل-النمر-2021-1615102910-0

محمد إمام بصورة جديدة من كواليس مسلسله الجديد.. شاهد

872441b85b8a348988df7b99b938b33b9de88870-250221194917

نجل الفنان الراحل مشاري البلام يقوم بخطوة مفاجئة.. صورة

1e99f5b11c1faa8ae4fe29b088f86211

عملية جراحية عاجلة لفنان لبناني شهير وهذه حالته.. شاهد

2020_5_19_14_20_0_583

بالفيديو.. نيللي كريم تعلن فسخ خطوبتها رسمياً

أخبار متعلقة
521450

وفاة الفنانة ريم غزالي بعد صراع مع المرض

تفسير-حلم-شخص-مريض-في-المستشفى-800x448

وفاة نجم مواقع خليجي شهير بعد صراع مع السرطان.. صورة