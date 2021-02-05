وفاة المخرج والمنتج الأردني الكبير عدنان العواملة

الوكيل الاخباري - غيب الموت المخرج والمنتج الأردني، عدنان العواملة، عن عمر يناهز 73 عاما.

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حيث توفي المخرج والمنتج الأردني، عدنان العواملة، فجر اليوم، وسيشيع جثمانه إلى مثواه الأخير فور وصوله إلى عمان من إمارة دبي.



والعواملة هو منتج تلفزيوني أردني ومؤسس المركز العربي للإنتاج الإعلامي، بدأ مسيرته في التلفزيون الأردني في عام 1968، وخرج للدراسة خارج البلاد، فبعد حصوله على شهادات الدراسة العليا في جامعة بيروت العربية والوكالة البريطانية للأنباء (بي بي سي) في لندن، عاد للانضمام مجددا لطاقم التلفزيون الأردني كمخرج لعدة أفلام وثائقية.



وأسس عدنان العواملة مجموعة المركز العربي للإنتاج الإعلامي سنة 1983، التي أصبحت من المؤسسات الرائدة في مجال الإنتاج الإعلامي في الشرق الأوسط، منتجا لأعمال فنية عديدة حظيت بالجوائز المختلفة.



وفي عام 2008، تم تكريم عدنان العواملة بحصوله ولأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط على جائزة "إيمي" العالمية لفئة الرواية التلفزيونية الطويلة عن مسلسل (الاجتياح).



والفقيد هو والد المنتج الأردني طلال العواملة، وزوج الإعلامية البارزة الراحلة، سهى طوقان.

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