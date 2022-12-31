وفاة المذيعة التلفزيونية الأمريكية باربرا والترز

الوكيل الإخباري-ذكرت شبكة تلفزيون "إيه بي سي" أن باربرا والترز، إحدى أكثر النساء ظهوراً على التلفزيون الأمريكي كأول مذيعة في بث إخباري مسائي وواحدة من أبرز المحاورين على التلفزيون، توفيت عن عمر يناهز 93 عاماً.



قال روبرت إيجر الرئيس التنفيذي لشركة والت ديزني، الشركة الأم لشركة "إيه بي سي"، على تويتر إن والترز التي أنشأت البرنامج الحواري النسائي الشهير "ذا فيو" (وجهة نظر) على شبكة "إيه بي سي" عام 1997 توفيت يوم أمس الجمعة في منزلها في نيويورك.







وذكرت الشبكة أن والترز حصلت على 12 جائزة من جوائز إيمي، 11 منها أثناء وجودها في إيه.بي.سي نيوز. بدأت والتر مسيرتها الإعلامية في برنامج "ذا توداي شو" على شبكة "إيه بي سي" في ستينيات القرن الماضي ككاتبة ومنتجة. دخلت التاريخ كأول مذيعة تشارك في بث نشرة إخبارية أمريكية مسائية حيث اشتركت مع هاري ريسونر في تقديم أخبار "إيه بي سي" المسائية.

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