وفاة المغنية البريطانية سارة هاردينغ بعد معركة مع السرطان

الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة ذا ميرور البريطانية، بأن المغنية سارة هاردينغ، التي كانت إحدى عضوات فريق "جيرلز الاود" الغنائي، توفيت أمس الأول عن عُمر يناهز 39 عاما، متأثرة بإصابتها بسرطان الثدي.

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وكانت سارة أعلنت العام الماضي، أنها مصابة بسرطان الثدي، وأن المرض امتدّ لمناطق أخرى بجسدها.

يُذكر أن سارة بدأت مشوارها الفني عام 2002، عندما كانت مشاركة في برنامج "بوب ستار: ذا رايفلز"، وهو برنامج يهدف إلى اكتشاف الفرق الغنائية الرجالية والنسائية.



وتمكنت سارة من الوصول للمرحلة النهائية، وانضمت لفريق أصبح يُطلق عليه "جيرلز الاود"، بجانب نيكولا روبرتس ونادين كولي وكمبرلي ولش وشيريل كول. وتمكن الفريق الغنائي من تحقيق نجاحات كبيرة، قبل أن تعلن عضوات الفريق انفصالهن عام 2013.

المصدر - لبنان 24