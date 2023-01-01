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الأحد، 01-01-2023 04:59 م

وفاة المغنية الحائزة جائزة "غرامي" أنيتا بوينتر

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الوكيل الإخباري-توفيت المغنية الحائزة جائزة "غرامي" أنيتا بوينتر السبت، عن عمر يناهز 74 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان، حسبما أعلن مكتبها الإعلامي.

وأسّست الراحلة مع شقيقتيها جون وروث فرقة "ذي بوينتر سيسترز" (The Pointer Sisters) التي أصدرت أول ألبوم لها عام 1973، وفازت خلال مسيرتها بثلاث جوائز "غرامي". ومن أبرز الأغنيات التي عُرفت بها أنيتا عالمياً "آم سو إكسايتد" (I'm So Excited) و"جامب" (Jump) و"فاير" (Fire).

وكتب روجر نيل عبر إنستغرام: "يحزنني أن أعلمكم بوفاة أنيتا بوينتر من فرقة "ذي بوينتر سيسترز" بعد معركة بطولية مع السرطان. وأوضح نيل لشبكة "سي إن إن" أنها توفيت ليلة رأس السنة في منزلها في لوس أنجليس، حيث كانت محاطة بأسرتها. أما عائلة بوينتر فأصدرت بياناً أعربت فيه عن "فائق الحزن" لرحيل أنيتا، مضيفة "ما يواسينا أنها باتت ترقد بسلام مع ابنتها جادا وشقيقتيها جون وبوني".

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