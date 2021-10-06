الأربعاء 06-10-2021
الوكيل الاخباري

مراكز إعطاء لقاح كورونا اليوم الأربعاء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

اختتام دورة عن مهارات الحياة بمركز شابات الطيبة

بدء اختيار المشاريع البيئية الرائدة ضمن مشروع زيادة الاعمال بالمفرق

شباب العواصم العربية يزورون البترا

مشاركة ألمانيا في أفغانستان تكبدها 17 مليار يورو

أمسية شعرية وفنية في منتدى الرصيفة للثقافة

تركيا تقر المصادقة على اتفاقية باريس للمناخ

الصين تحث الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها المالية للأمم المتحدة

تجديد اتفاقية التعاون بين مستشفى الأمير حمزة والجامعة الهاشمية

الأربعاء، 06-10-2021 07:14 ص

وفاة الملحن المغربي محمد بلخياط

المغرب


الوكيل الإخباري - توفي، صباح أمس الثلاثاء، بأحد مستشفيات الرباط، الملحن المغربي محمد بلخياط، عن سن 70 عاما، بعد مرض لم يمهله طويلا، كما علمت "هسبريس" من أسرة الفقيد.

اضافة اعلان


وعمل الراحل محمد بلخياط، وهو من مواليد سنة 1951 بمدينة الرباط، أستاذا بالمعهد الوطني للموسيقى والرقص بالرباط لمادتي الموسيقى النظرية (الصولفيج) والعزف على آلة العود، لمدة تزيد على الأربعين سنة، علاوة على أنه كان ملحنا معتمدا لدى الإذاعة الوطنية المغربية والجوق الملكي.


وقد ساهم الراحل في تجديد الأغنية المغربية العصرية، وتطعيمها بالتراث المغربي الغني بتنوعه الفولكلوري، كما كان ملتزما بأصول الأغنية المغربية على مستوى التلحين وتوظيف الإيقاعات والمقامات المغربية على الخصوص، كما ساهم في بروز أسماء كثيرة.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
02_177477_highres

ماجد المهندس يطرح اغنيته الجديدة حرام تروح - شاهد

8373922221633307295

محمد صبحي يعيد إلهام شاهين للمسرح من جديد - صورة

mother-4-144

4 أخطاء صارحي طفلك بها

CaSRbylAFLr9EsrEne3HsuWu0o4w61LeesZaTIVO

محمد هنيدي يسخر من تعطل فيسبوك

1469004107.735802.original

رشيد عساف وباسم ياخور في مسلسل شامي واحد ولاد البلد

get (2)

ديانا كرزون تعترف بتغيّر حياتها بعد الأمومة - فيديو