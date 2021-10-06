وفاة الملحن المغربي محمد بلخياط

الوكيل الإخباري - توفي، صباح أمس الثلاثاء، بأحد مستشفيات الرباط، الملحن المغربي محمد بلخياط، عن سن 70 عاما، بعد مرض لم يمهله طويلا، كما علمت "هسبريس" من أسرة الفقيد.

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وعمل الراحل محمد بلخياط، وهو من مواليد سنة 1951 بمدينة الرباط، أستاذا بالمعهد الوطني للموسيقى والرقص بالرباط لمادتي الموسيقى النظرية (الصولفيج) والعزف على آلة العود، لمدة تزيد على الأربعين سنة، علاوة على أنه كان ملحنا معتمدا لدى الإذاعة الوطنية المغربية والجوق الملكي.



وقد ساهم الراحل في تجديد الأغنية المغربية العصرية، وتطعيمها بالتراث المغربي الغني بتنوعه الفولكلوري، كما كان ملتزما بأصول الأغنية المغربية على مستوى التلحين وتوظيف الإيقاعات والمقامات المغربية على الخصوص، كما ساهم في بروز أسماء كثيرة.

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