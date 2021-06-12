وفاة الملحن والمؤلف الموسيقي السعودي طلال باغر

الوكيل الإخباري _
توفي الخميس الملحن والمؤلف الموسيقي السعودي “طلال باغر” إثر معاناته مع فيروس كورونا.اضافة اعلان
ونعى عدد من الفنانين الملحن الراحل، حيث قال الفنان “محمد عبده” عبر تويتر.: “وفاة الصديق الصدوق (طلال باغر).. فقدت صديقًا حميمًا وأخًا عزيزًا، يشهد الله خلال خمسين عامًا لم أر عليه شائبة ولم أسمع منه إلا كل خير.. رحمه الله وأدخله فسيح جناته.. وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر”.
وكتبت الفنانة لطيفة: “ألف رحمة ونور على روحه.. كان فنانا كبيرا وإنسانا محترما جداااااااا.. البقاء والدوام لله سبحانه”.
وأضاف الفنان عبادي الجوهر: “ببالغ الأسى والحزن أنعى أخي وصديقي طلال باغر.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.
المصدر : الامارات نيوز