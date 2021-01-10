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الأحد، 10-01-2021 10:58 ص

وفاة الممثل المصري هادي الجيار إثر إصابته بكورونا

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الوكيل الاخباري - نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنان هادي الجيار الذي توفي في ساعة مبكرة من اليوم الأحد متأثرا بإصابته فيروس كورونا المستجد.

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وكان الجيار أعلن قبل أيام قليلة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك إصابته بفيروس كورونا لكن حالته الصحية تدهورت سريعا مما استلزم دخوله إلى المستشفى.

 

ولد الجيار في أكتوبر/ تشرين الأول 1949 وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1970.


وبدأ مشواره الفني مع الدراما التلفزيونية في مسلسل (القاهرة والناس) إخراج محمد فاضل ثم مسلسل (الكنز) إخراج نور الدمرداش ليقطع بعد ذلك مشوارا طويلا امتد قرابة الخمسة عقود.


ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها (الراية البيضاء) و(أبناء.. ولكن) و(المال والبنون) و(سوق العصر) و(العصيان) و(الضوء الشارد) و(حق ميت) و(الأسطورة) و(كفر دلهاب) و(مليكة) و(ولد الغلابة).

 

سبوتنيك

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