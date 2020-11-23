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الإثنين، 23-11-2020 12:00 م

وفاة الموسيقار الشهير طارق عاكف

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الوكيل الإخباري _ توفي الموزّع الموسيقي والموسيقار الشهير طارق عاكف اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 60 عاماً.

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وقد نعاه عدد كبير من الفنانين على مستوى الوطن العربي بكلماتٍ مؤثّرة وابرزهم الفنانة الإماراتية أحلام، التي نعته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. في ذمة الله انتقل إلى رحمة الله الموزع الكبير الأستاذ طارق عاكف.. لاحول ولا قوة إلا بالله.. اللهم أرحمه وأغفر له واسكنه فسيح جناتك".

 

المصدر : الامارات نيوز 

 

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