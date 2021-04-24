وفاة الموسيقار المصري خالد الأمير بكورونا

الوكيل الإخباري - توفي الموسيقار المصري المعروف خالد الأمير أمس الجمعة عن عمر ناهز الـ80 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

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وأعلن نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان هاني شاكر على موقع "فيسبوك" وفاة خالد الأمير، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أنعى بمزيد من الحزن والأسى والألم، وفاة صديق عمري ورفيق دربي الفنان والموسيقار الكبير خالد الأمير الذي وافته المنية، رحم الله الفقيد وأدخله فسيح جناته، وألهمنا جميعا الصبر والسلوان".



وتدهورت حالة الموسيقار الشهير عقب إصابته بفيروس كورونا، ما استدعى دخوله إلى أحد المستشفيات، وخضوعه للتنفس الصناعي في الفترة الأخيرة.



وعمل الراحل ضابطا في الجيش عقب تخرجه من الكلية الحربية في 1956، ليترك الجيش بعد أن اعتمد في الإذاعة مطربا وملحنا.



وقدم الموسيقار الراحل أعمالا موسيقية للعديد من الأفلام والمسرحيات، ولحن للعديد من مطربي ومطربات عصره، أبرزهم شادية وفايزة أحمد وسعاد محمد، وميادة الحناوي.



ويحسب له الفضل في اكتشاف الفنان هاني شاكر الذي لحن له عدة أغنيات.

روسيا اليوم