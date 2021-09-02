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وفاة الموسيقار اليوناني ميكيس ثيودوراكيس أحد ملحني النشيد الوطني الفلسطيني

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الخميس، 02-09-2021 11:09 م

وفاة الموسيقار اليوناني ميكيس ثيودوراكيس أحد ملحني النشيد الوطني الفلسطيني

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الوكيل الإخباري - أعلن في العاصمة اليونانية أثينا، الخميس، عن وفاة الموسيقار والملحّن اليوناني الشهير، ميكيس ثودوراكيس عن عمر ناهز (96 عامًا)، والذي شارك في التلحين والتوزيع الموسيقي للنشيد الوطني الفلسطيني، بحسب وكالة وفا الفلسطينية.

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وولد الراحل، في 29 تموز/يوليو 1925، ونال شهرة واسعة بعد تلحينه موسيقى فيلم "زوربا" اليوناني عام 1964.


وأصبح المشهد الذي يرقص فيه زوربا حافي القدمين على الشاطئ صورة شائعة للثقافة اليونانية. ولا يزال موضوع الفيلم، الذي فاز بثلاث جوائز أوسكار، أشهر قطعة موسيقية يونانية بعد أكثر من نصف قرن.


وعرف عن الراحل وقوفه مع قضايا حقوق الإنسان، ومساندته الكبيرة للقضية الفلسطينية، وكان يظهر في حفلاته متوشحًا بالكوفية الفلسطينية.

 

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