وفاة الموسيقار محمد سلطان بعد صراع مع المرض

الوكيل الإخباري-توفي اليوم الموسيقار الكبير محمد سلطان بعد صراع طويل مع المرض، حيث ظل فترة طويلة في قصر العيني الفرنساوي.



يذكر ان الموسيقار الكبير غاب منذ فترة طويلة عن الساحة الغنائية والفنية حيث كان آخر ظهور له في لقاء ببرنامج "هذا الصباح" مع أسماء مصطفى على شاشة اكسترا نيوز، حيث كشف عن تفاصيل عمله وزواجه من الفنانة الراحلة فايزة أحمد، مؤكداً اعتزازه وحبه الكبيرين للنجمة الراحلة قائلا: "تزوجت عن قصة حب من الفنانة "مكوناش بنستغنى عن بعض".. كانت غالية عليا وإنسانة قوي وعطوفة وبتحب الناس"

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"محمد سلطان" ملحن وممثل مصري عرف في البداية كممثل، ولد فى الإسكندرية عام 1937، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1960، بعد أن ترك الكلية البحرية، واتجه إلى التمثيل وتزوج من الفنانة فايزة أحمد ولحن لها أشهر أغانيها منها "غريب يا زمان، رسالة إلى امرأة، قاعد معايا، آخد حبيبي"، وشارك الموسيقار فريد الأطرش بالتمثيل في فيلم "يوم بلا غد" عام 1962 من إخراج بركات.





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