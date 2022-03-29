وفاة النجم الأميركي كيث مارتن

الوكيل الإخباري - فارق المغني الأمريكي الشهير كيث مارتن الحياة يوم الجمعة في 25 آذار/ مارس 2022 في مكان إقامته في الفلبين، بحسب تقرير صادر عن مركز الشرطة المحلية هناك.

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وورد في تقرير شرطة إيستوود في منطقة كويزون بالفلبين، أنه قد ورد بلاغ من سكان المجمع السكني الذي يعيش فيه الراحل عن رائحة نفاذة قادمة من إحدى الوحدات في الطابق السادس في الساعة 7:15 صباحاً.

وبعد حضور الشرطة وعمال المبنى والدخول إلى الشقة تم العثور على جثة كيث مارتن في الداخل ملقاة على السرير، حيث رجح شهود عيان لصحيفة The Philippine Star أن يكون كيت مارتن قد توفي منذ نحو أسبوع.



وبحسب السلطات فإن التحقيق لا يزال جارياً لمعرفة سبب الوفاة، إن كانت طبيعية أو ضمن إطار القتل.



صوت بيروت انترناشونال