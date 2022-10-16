وفاة بطلة مسلسل سنوات الضياع - صورة

الوكيل الإخباري - توفيت بيلور كالكافان عن 59 عامًا ، وهي إحدى بطلات مسلسل "سنوات الضياع" Ihlamurlar Altında ولعبت دور والدة توبا بويوكوستن Tuba Büyüküstün (لميس) بالعمل، حيث لا يزال هذا العمل يلاقي نجاحا كبيرا في العالم العربي.



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الراحلة كانت تعاني من مشاكل صحية منذ فترة ،وكانت متواجدة في المستشفى لتلقي العلاج، حيث ظهر فيما بعد أنها تعاني من مرض السرطان وكشف وقتها هذا الخبر حمدي الكان أحد أصدقائها المقربين خلال زيارتها بمنزلها في بودروم في مايو الماضي.

وكان حمدي الكان أكد خبر الوفاة عبر انستغرام وكتب بما معناه " أنا آسف جدا ... نامي بسلام عزيزتي بيلور".





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