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الثلاثاء، 03-01-2023 02:46 م

وفاة بطل الرالي كين بلوك بحادث على الجليد عن 55 عاماً

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الوكيل الإخباري-توفي سائق الرالي ونجم اليوتيوب كين بلوك في حادث مأساوي خلال قيادته زحافة جليد، عن عمر ناهز 55 عاماً.

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حساب شركة الملابس التي يملكها Hoonigan Industries أكد خبر وفاة Ken Block في بيان تمت مشاركته على انستقرام، جاء فيه بما معناه: "آسفون بعمق لأننا نستطيع أن نؤكد خبر وفاة كين بلوك في حادث على زحافة الجليد اليوم"، البيان تمت مشاركته يوم أمس الاثنين في 2 يناير 2023.

وأضاف البيان "كان كين صاحب رؤية ورائد وأيقونة، والأهم من ذلك أب وزوج، سوف نفتقده بشكل لا يصدق".

وقد تم الإعلان عن وفاته في مكان الحادث متأثراً بالجروح التي أصيب بها.


وذكر مكتب نقيب الشرطة بأن "كين كان يركب عربة الجليد مع مجموعة من الأشخاص ولكن عندما وقع الحادث كان بمفرده. نشعر بحزن لسماع خبر وفاة كينيث وقلوبنا مع عائلته وأصدقائه الذين تأثروا بشدة".

كين الذي يتابعه على حسابه على انستقرام أكثر من 7 مليون و800 ألف شخص، آخر ما شاركه على حسابه على خاصية الستوري صور رصدت كثافة الثلوج خلال توجهه لممارسة رياضة التزلج على الجليد.


وكان قد بدأ كين بلوك مسيرته في رالي السيارات في العام 2005، وقد حاز في ذلك العام جائزة Rookie of the Year وهي جائزة يتم منحها لرياضي حصل على جائزة الأكثر انجازاً في الموسم الأول من مسيرته الرياضية، وذلك من بطولة أميركا للرالي.

 

ETعربي

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