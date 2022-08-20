السبت 20-08-2022
الوكيل الاخباري

انخفاض ملحوظ على أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة اليوم

فاجعة هزت قلوب الأردنيين.. دفن أبنائه الخمسة في يوم واحد

تجارة الأردن: التحول الرقمي ركيزة لتحسين بيئة الاستثمار

"خلوة" لرؤساء الجامعات لمناقشة تنظيم العمل الحزبي للطلبة

طقس صيفي في معظم مناطق المملكة حتى الثلاثاء

انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب السبت في المملكة

امتحان تنافسي لتعيين 2500 معلم ومعلمة اليوم

وفيات السبت 20-8-2022

تونس.. منع وزير سابق من السفر للمرة الثامنة

اربد: الآلاف يتابعون فعاليات صيف الأردن

السبت، 20-08-2022 09:15 ص

وفاة بطل باب الحارة تتصدر الترند .. ومصادر تحسم الجدل !

maxresdefault


الوكيل الإخباري-انتشر خبر وفاة الممثل السوري عباس النوري الملقب أبو عصام في مسلسل “باب الحارة” على مواقع التواصل الاجتماعي، لدرجة أن أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي حدد أسباب وتاريخ الموت مما جعل الخبر يتصدر الترند في الساعات الماضية .

اضافة اعلان

 


وأكدت مصادر عائلية للفنان لموقع " شبكة راية الاعلامية " تعقيبا على كل ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أن خبر وفاة عباس النوري المتداول غير دقيق، مشيرة إلى أنه على قيد الحياة ولا يعاني مشاكل.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
زوج-نسرين-طافش

نسرين طافش تحذف جميع صورها مع زوجها .. ما القصة ؟

ددددد

شاهد - الفنان توفيق الدلو يشارك "الدحية"مع عمال الوطن في مهرجان صيف عمان

لطفي

الموت يغيب الفنان السوري بسام لطفي

artworks-000498116016-94c6zg-t500x500

محمد فؤاد يعلق على تغريمه 20000 جنيه من نقابة المهن الموسيقية

8429031_1626948650

صابر الرباعي يحيي حفلاً إستثنائياً في مهرجان قرطاج

6C1473D2-B411-48C3-A87F-6C9C6619B5A0

ما هي وصية انطوانيت نجيب قبل وفاتها ؟

أخبار متعلقة
FaV9YJVXgAEXYRd

وفاة الفنانة السورية انطوانيت نجيب

149105

مصدر يكشف حقيقة وفاة الفنان هشام سليم

9848

الموت يفجع محمود حميدة

6631396655570554-f107fd5311e971049ae9c7fec230406e

درة التونسية تستذكر والدها بهذه الكلمات !

20220809_1660038169-762

آخر كلمات وظهور للفنانة رجاء حسين قبل وفاتها .. صورة

image

وفاة الفنانة رجاء حسين عن عمر يناهز 85 عاماً