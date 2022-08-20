وفاة بطل باب الحارة تتصدر الترند .. ومصادر تحسم الجدل !

الوكيل الإخباري-انتشر خبر وفاة الممثل السوري عباس النوري الملقب أبو عصام في مسلسل “باب الحارة” على مواقع التواصل الاجتماعي، لدرجة أن أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي حدد أسباب وتاريخ الموت مما جعل الخبر يتصدر الترند في الساعات الماضية .

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وأكدت مصادر عائلية للفنان لموقع " شبكة راية الاعلامية " تعقيبا على كل ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أن خبر وفاة عباس النوري المتداول غير دقيق، مشيرة إلى أنه على قيد الحياة ولا يعاني مشاكل.



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