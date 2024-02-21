وفاة ثناء دبسي عن عمر يناهز الـ 83 عاما

الوكيل الإخباري - غيب الموت مساء يوم الثلاثاء الفنانة القديرة ثناء دبسي عن عمر ناهز 83 عاماً بعد مسيرة فنية غنية بعشرات الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية بدأتها منتصف خمسينيات القرن الماضي.

اضافة اعلان

ونعت نقابة الفنانين في سوريا الراحلة دبسي عبر السوشيال ميديا، حيث شاركت بياناً عبر حسابها الخاص على فيسبوك.



بيان النعي جاء فيه : "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميلة الفنانة القديرة ثناء دبسي ونوافيكم لاحقاً بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية إنا لله و إنا إليه راجعون".

سكاي نيوز