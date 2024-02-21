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الأربعاء، 21-02-2024 09:47 ص

وفاة ثناء دبسي عن عمر يناهز الـ 83 عاما

اغاغاغا


الوكيل الإخباري - غيب الموت مساء يوم الثلاثاء الفنانة القديرة ثناء دبسي عن عمر ناهز 83 عاماً بعد مسيرة فنية غنية بعشرات الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية بدأتها منتصف خمسينيات القرن الماضي.

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ونعت نقابة الفنانين في سوريا الراحلة دبسي عبر السوشيال ميديا، حيث شاركت بياناً عبر حسابها الخاص على فيسبوك.


بيان النعي جاء فيه : "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميلة الفنانة القديرة ثناء دبسي ونوافيكم لاحقاً بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية إنا لله و إنا إليه راجعون".

 

سكاي نيوز 

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