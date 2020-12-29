وفاة حفيدة الراحل عمر الحريري بعد صراع مع المرض

الوكيل الإخباري _ توفيت ياسمين الحريري ، حفيدة الفنان الراحل عمر الحريري بعد صراع طويل مع المرض.



وقد اعلنت ميريت الحريري الخبر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك خبر وفاة ابنة شقيقتها قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت ابنة شقيقتي الشابة ياسمين سمير عبد العزيز، ابنة المرحومة نيفين عمر الحريري والمرحوم سمير عبد العزيز وحفيدة الفنان عمر الحريري وابنة خالة أولادي بعد صراع طويل مع المرض".

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واشارت الى أن العزاء اقتصر مع صلاة الظهر في مدافن العائلة، بسبب الاجراءات الاحترازية المفروضة بسبب فيروس كورونا.

المصدر : لها



