وفاة زوجة فنان مصري شهير إثر إصابتها بفيروس كورونا.. صور

الوكيل الاخباري - أعلن الفنان ياسر فرج، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفاة زوجته إثر إصابتها بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، حيث كتب قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. صلاة الجنازة من السيدة نفيسة عصراً".

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وكانت زوجة ياسر فرج قد نقلت إلى العناية المركزة إثر مضاعفات فيروس كورونا، وعبر حسابه على "فيسبوك" نشر فرج صورة للعناية المركزة التي تمكث فيها زوجته، وأخذ يدعو لها معلقاً: "طول عمري وأنا بخاف من الباب ده.. كل ما أروح أزور حد مريض وأعدي بالصدفة من قدام الباب ده بشوف ناس واقفة قدّامه منهارة على عزيز ليها داخل العناية المركزة وكان بينتابني إحساس بالحزن الشديد.. والرعب من إني أكون في يوم من الأيام مكان واحد من الناس دي.. انهاردة كنت واحد منهم بعد دخول مراتي وأم أولادي للعناية المركزة.

وأضاف: "عمري ما كنت أتخيل إني هقف الوقفة دي علشانك إنتي يا ميادة ... ومفيش حاجة كبيرة على ربنا .. وإن شاء الله يخرجك ويخرجنا منها على خير".



وجدير بالذكر أن الفنان ياسر فرج شارك في عدد من الأعمال الدرامية منها "عباس الأبيض في اليوم الأسود"، و"على نار هادئة"، و"صاحب السعادة"، و"طيري يا طيارة"، و"أزمة نسب"، و"أفراح إبليس"، و"مشرفة رجل لهذا الزمان"، و"ليالي"، و"ورق التوت"، و"بنت بنوت"، و"علي ياويكا".



كما شارك في عدد من الأفلام السينمائية منها "نمس بوند" و"الأكاديمية"، و"ابقى قابلني"، و"عايشين اللحظة"، و"خليج نعمة"، و"غرفة 707"، و"عبده مواسم"، و"أحلام عمرنا".







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