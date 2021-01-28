الخميس 28-01-2021
الوكيل الاخباري

الملك : جائحة كورونا دقت ناقوس الخطر

الملك يشارك في اجتماع أجندة دافوس اليوم

أسعار الذهب الخميس 28/1/2021

الأرصاد توضح تفاصيل تعمق المنخفض الجوي ليلة الجمعة

قرارات حكومية مرتقبة

الخصاونة يصل بغداد في زيارة رسمية

رسالة أمنية تحذيرية للأردنيين

هام بشأن دوام طلبة المدارس

الارصاد : ثلوج مخلوطة على مناطق محدودة غداً

وفيات الخميس 28/1/2021

الخميس، 28-01-2021 11:12 ص

وفاة زوجة فنان مصري شهير إثر إصابتها بفيروس كورونا.. صور

CNMav51HsDViaqjouPNa5dBkKTtQPOPLT0MXFEab


الوكيل الاخباري - أعلن الفنان ياسر فرج، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفاة زوجته إثر إصابتها بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، حيث كتب قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. صلاة الجنازة من السيدة نفيسة عصراً".

اضافة اعلان

وكانت زوجة ياسر فرج قد نقلت إلى العناية المركزة إثر مضاعفات فيروس كورونا، وعبر حسابه على "فيسبوك" نشر فرج صورة للعناية المركزة التي تمكث فيها زوجته، وأخذ يدعو لها معلقاً: "طول عمري وأنا بخاف من الباب ده.. كل ما أروح أزور حد مريض وأعدي بالصدفة من قدام الباب ده بشوف ناس واقفة قدّامه منهارة على عزيز ليها داخل العناية المركزة وكان بينتابني إحساس بالحزن الشديد.. والرعب من إني أكون في يوم من الأيام مكان واحد من الناس دي.. انهاردة كنت واحد منهم بعد دخول مراتي وأم أولادي للعناية المركزة.

 

وأضاف: "عمري ما كنت أتخيل إني هقف الوقفة دي علشانك إنتي يا ميادة ... ومفيش حاجة كبيرة على ربنا .. وإن شاء الله يخرجك ويخرجنا منها على خير".

وجدير بالذكر أن الفنان ياسر فرج شارك في عدد من الأعمال الدرامية منها "عباس الأبيض في اليوم الأسود"، و"على نار هادئة"، و"صاحب السعادة"، و"طيري يا طيارة"، و"أزمة نسب"، و"أفراح إبليس"، و"مشرفة رجل لهذا الزمان"، و"ليالي"، و"ورق التوت"، و"بنت بنوت"، و"علي ياويكا".

كما شارك في عدد من الأفلام السينمائية منها "نمس بوند" و"الأكاديمية"، و"ابقى قابلني"، و"عايشين اللحظة"، و"خليج نعمة"، و"غرفة 707"، و"عبده مواسم"، و"أحلام عمرنا".



اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


لها


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220199121952384552968

بالصورة.. ظهور جديد يثير الجدل لمتسابقة في برنامج The Voice Kids.. هكذا أصبحت

c962fbd81f

إصابة فنانة مصرية شهيرة بشلل إثر تعرضها لخطأ طبي.. فيديو

12701309

عروس بيروت في حلقاته الأخيرة.. النهاية لن تكون سعيدة

5913147651439290734-11880417_1247661371916998_2476318331036106828_n

نجمة عائلة الحاج متولي مشردة على الأرصفة.. وشقيقها يروي التفاصيل - صور

524201710111229112911

علاقة صداقة تجمع عمرو دياب وأحمد أبو هشيمة!.. صورة

ER3NudjWsAACZ8c

إصابة الفنانة التركية الشهيرة بـ'نيهان' بمرض نادر وانسحابها من مسلسل إبنة السفير!

أخبار متعلقة
JHWCPZJTYE (Custom)

نجل إلياس الرحباني يحسم جدل وفاة والده بغير فيروس كورونا

17243353_401

بيان لبناني بعد أنباء عن إصابة المطربة فيروز بفيروس كورونا

8475023_1557569288

إصابة ميشال قزي بفيروس كورونا

5767586-992519456

تدهور الحالة الصحية لـ هالة خليل اثر اصابتها بكورونا

20171227_173405_9048

إصابة الفنان ماجد المصري بفيروس كورونا

1498448_1609770704

دفن إلياس الرحباني دون جنازة بعد وفاته بفيروس كورونا