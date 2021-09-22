وفاة سمير صبري يتصدر الترند

الوكيل الإخباري - إشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة بخبر وفاة الممثل المصري سمير صبري، لتنفي نقابة المهن التمثيلية في مصر بعد ساعات الخبر، وتقول إنه مجرد إشاعة، كما أكدت أنه جرى التواصل مع عائلة صبري، وأكدوا أنه بصحة جيدة.

اضافة اعلان



وكانت قد كتبت الممثلة المصرية مديحة حمدي عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، منشوراً أعلنت خلاله خبر وفاة سمير صبري، ما سبب حالة من القلق وتهافت الإتصالات على رقم صبري، ما إضطرها للإعتذار بعد ذلك عبر حسابها الخاص، معبرة عن أسفها لنشر خبر الوفاة، من دون التأكد من مصدر المعلومة.

المصدر - الفن

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

