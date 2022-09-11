وفاة شاعر لبناني بعدص راع مع المرض

الوكيل الإخباري-توفي الشاعر اللبناني محمد علي شمس الدين صباح اليوم الأحد بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 80 عامًا.

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ونعته ابنته الشاعرة رباب شمس الدين، عبر صفحتهاالخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ، معلنة رحيله وقال: "بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره ننعي إليكم وفاة شاعر وأديب لبنان و جبل عامل فقيدنا المقاوم الدكتور محمد علي علي شمس الدين (ابو علي). ويوارى الفقيد الكبير في الثرى، عند الرابعة من عصر اليوم الأحد الواقع فيه ١١ أيلول ٢٠٢٢ الساعه الرابعة عصرا في جبانة بلدة عربصاليم".





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