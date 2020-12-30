وفاة طفلة فنان شهير في شهرها الثالث بسكتة قلبية.. صور

الوكيل الاخباري - أعلن الفنان المغربي أنس الباز وفاة ابنته التي تبلغ الشهر الثالث من عمرها. ولهذا نشر على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة له وهو يحملها وأرفقها بالتعليق: "نتلاقى في الجنة ابنتي العزيزة" وأضاف: "أحبك دينا. لا شيء يمكن أن يحل محلك في قلبي. إلى اللقاء يا قلبي".

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وتفاعل مع الحدث المأساوي أكثر من 107 آلاف متابع وأحدث هذا الخبر موجة من الحزن في أوساط معجبي الفنان الذين تمنوا لطفلته الرحمة وله الصبر. وعلم بعد هذا أن الرضيعة تعرضت لسكتة قلبية مفاجئة.













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