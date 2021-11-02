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الثلاثاء، 02-11-2021 09:26 ص

وفاة عازف البيانو البرازيلي الشهير نيلسون فريري عن عمر يناهز 77 عاما

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الوكيل الإخباري - توفيّ عازف البيانو البرازيلي نيلسون فريري الذي يُعتبر من الأشهر في مجاله عالمياً، وأفادت الصحافة وشركة إنتاج اسطواناته أنه فارق الحياة الاثنين بمنزله في ريو دي جانيرو عن عمر يناهز 77 عاما.

ونشرت شركة "ديكا كلاسيكس" تغريدة جاء فيها "نشعر بحزن بالغ (...) لوفاة الأسطورة نيلسون فريري".

وأضافت أن الراحل كان "عازف بيانو وموسيقياً استثنائي الموهبة، وكان أحد أكثر الفنانين مهارةً، سواء في الحفلات الموسيقية أو في الاستوديو. لقد ترك إرثاً يضم الكثير من التسجيلات. فليرقد بسلام".

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المصدر - البيان 

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