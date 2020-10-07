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الأربعاء، 07-10-2020 12:34 م

وفاة عازف الجيتار فان هالين بعد صراع مع المرض

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الوكيل الإخباري _ اعلن فولفجانج نجل عازف الجيتار الامريكي الشهير، إيدي فان هالين عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" خبر وفاة والده بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان عن عمر ناهز الـ 65 عاما .

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حيث انه قال : "لا أستطيع تصديق أن علي أن أكتب هذا، لكن والدي، إدوارد لودفيك فان هالين، خسر معركته الطويلة والمضنية مع مرض السرطان هذا الصباح".

وتابع :" لقد كان أفضل أب يمكن أن أتمناه على الإطلاق.. قلبي محطم ولا أعتقد أنني سأتعافى تماما من هذه الخسارة أبدا".

المصدر : صدى البلد 

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