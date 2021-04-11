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الأحد، 11-04-2021 12:39 م

وفاة فنانة شابة بسبب مرض فقدان الشهية!.. صور

(تعبيرية)


الوكيل الاخباري - توفيت الممثلة البريطانية ونجمة تلفزيون الواقع نيكي غراهام عن عمر ناهز 38 عاماً، جرّاء مضاعفات إصابتها بمرض فقدان الشهية.

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وذكر تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ حالة غراهام الصحية والمادية تراجعتا كثيراً في شهر آذار (مارس) الماضي، ما دفع أصدقائها إلى جمع تبرعات لها بقيمة 65500 جنيه إسترليني، من أجل علاجها في أحد مستشفيات العاصمة لندن.


ونعى وكيل نجمة برنامج Big Brother الراحلة في بيان قائلاً: "توفيت نيكي غراهام في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 9 نيسان (أبريل) 2021، يرجى احترام خصوصية أصدقاء وعائلة نيكي في هذا الوقت المأساوي والصعب".

 

وأعلنت المنصة الخاصة بالتبرعات خبر وفاة غراهام في بيان جاء فيه: "ببالغ الحزن، يجب أن نعلمك بوفاة صديقتنا العزيزة نيكي في الساعات الأولى من يوم الجمعة 9 نيسان".


وأضاف البيان: "يكسر قلوبنا أن نعرف أن شخصًا غاليًا للغاية قد سُلب منا في مثل هذا السن المبكر، لم تؤثر نيكي على حياة الملايين من الناس فحسب، بل أثرت أيضًا على أصدقائها وعائلتها الذين سيفتقدونها كثيرًا".




لها

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