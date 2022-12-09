الجمعة 09-12-2022
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الجمعة، 09-12-2022 02:58 م

وفاة فنانة عربية شهيرة- صورة

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الوكيل الاخباري- أفادت إذاعة "موزاييك إف إم" بوفاة الفنانة التونسيّة فايزة المحرصي، بعد صراع مع المرض.

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وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "بنة الـFM"، أكدت الممثلة حنان الشقراني خبر وفاة فايزة المحرصي، التي كانت قد تعرضت في الصيف الماضي، إلى وعكة صحية، أسفرت عن دخولها المستشفى العسكري بتونس العاصمة.

وكانت فايزة المحرصي قد أوضحت لـ"موزاييك إف إم" في وقت سابق قائلة: ''لقت مررت بتجربة صعبة جدا لكن من ألطاف الله أنني أشعر بتحسن وسأتجاوز الأزمة بفضل معنوياتي المرتفعة والدعم المعنوي الذي حظيت وأحظى به من طرف الجميع وحتى من خارج تونس''.

وأشارت إلى أنها دخلت في غيبوبة بسبب سوء تشخيص وأدوية وصفت لها بعد حادثة سقوط أصيبت خلالها على مستوى الظهر.

 


 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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