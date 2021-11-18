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الخميس، 18-11-2021 04:17 م

وفاة فنانة كويتية شهيرة عن عمر صغير

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الوكيل الإخباري - توفيت الفنانة الكويتية الشابة ريما المطوع بشكل مفاجئ، وفق ما أكده مقرّبون منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وغرّد الإعلامي اللبناني زاهي وهبي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي ناعياً الراحلة :"رحلت ريما المطوع، رحلت الفنانة الكويتية الشابة الواعدة، رحلت الصديقة صاحبة الصوت الشجي والمزاج العالي فقط قبل أيام قليلة كانت تسألني عن بيروت وتخبرني برغبتها في المجيء ثانية إليها، لكن الموت المباغت خطفها من أسرتها ومحبيها... لها الرحمة... نفسي حزينة .

 

وقالت الكاتبة الكويتية سحر بن علي في سلسلة من التدوينات: "ريما المطوع صاحبة الصوت الشجي والإحساس المرهف، الشابة الطموحة والصديقة الداعمة دائماً، خطفها الموت فجأة ولا كأننا كنا نتحدث قبل يومين ونضحك. لروحك السلام يا ريما".

 

المصدر - الفن 

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