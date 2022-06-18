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وفيات السبت 18-6-2022

السبت، 18-06-2022 09:36 ص

وفاة فنانة مصرية بحادث سير مروع -صورة

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الوكيل الإخباري-لقيت مخرجة مصرية شابة مصرعها في حادث سير مروع بطريق القاهرة – السويس شرق البلاد.

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ولفظت المخرجة نسمة زعزوع التي تبلغ من العمر 35 عاما أنفاسها الأخيرة، إثر حادث تصادم مروع بالكيلو 109 بطريق السويس القاهرة، حيث اصطدمت سيارتها بشاحنة كبيرة محملة بالرمال.

 

وتبين أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق الشاحنة فانحرف عن طريقه ما أدى إلى اصطدام المخرجة به بعد أن فشلت في السيطرة على سيارتها، فيما قررت جهات التحقيق، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمانها.

يذكر أن المخرجة نسمة زعزوع تعمل في مجال الإخراج منذ نحو 11 عاما، وحصلت على ماجستير الإخراج السينمائي من جامعة وست لندن، ولديها 6 أفلام روائية قصيرة و8 أفلام وثائقية.


ومن أبرز أفلامها فيلم "سيدة"، الحاصل على جائزة أفضل فيلم بالمهرجان القومي للسينما المصرية.

 

 


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