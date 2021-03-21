الأحد 21-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

خبير أوبئة يحذر: اذا استمرت الأرقام بهذه الزيادة سندخل رمضان بنسبة فحوص إيجابية 40%

العراق.. اغتيال ضابط في المخابرات غربي بغداد

السعودية تنفي تسجيل وفيات مرتبطة بلقاح كورونا

بريطانيا: على الاتحاد الأوروبي الالتزام بعقود لقاحات كورونا

تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ894 شركة ومكلّفا

الحكومة توافق على دعم برامج البنك المركزي

المملكة على موعد مع كتلة هوائية باردة

توجيهات لرئيس الوزراء الى المؤسّسات والدوائر الحكوميّة

قرارات لمجلس الوزراء

33 وفاة و5312 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

الأحد، 21-03-2021 08:35 م

وفاة فنانة مصرية شابة شهيرة إثر أزمة قلبية مفاجئة.. صور

0cde39a6d274b666a39874d1b0d4686f


الوكيل الاخباري - توفيت الفنانة المصرية الشابة رضوى أبو شادي، اليوم الأحد، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياتها.

اضافة اعلان

ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، مشيرة إلى أن نقابة المهن التمثيلية المصرية، أعلنت ذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

وقال بيان النقابة: "البقاء لله‫ في وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادي"، مضيفة: "‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وأحبابها الصبر والسلوان، كان عندها نفس أحلامنا بس خلصت بدري".


وعملت رضوى أبو شادي، مذيعة بعدد من البرامج الفنية في قناتي الحرة وأبو ظبى، بعدما تخرجت فى الجامعة الأمريكية قسم إعلام ومسرح، بحسب "بوابة أخبار اليوم" المصرية، التي أشارت إلى أن الفنانة الراحلة كان لها عدد من الهوايات الفنية مثل الرقص الفلكلوري والعزف على عدد من الآلات الموسيقية الشرقية والغربية.




سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
News-P-309422-636263866059943805

أغنية 'أمي' للفنانة نانسي عجرم تتصدر يوتيوب خلال يومين.. فيديو

02-03-21-286233449

أبرز مسلسلات رمضان 2021 .. شاهد

3202117203234711680291

تطوّر غير متوقع في قضية والدة حلا الترك.. فيديو

منى-واصف

عمل فني جديد للفنانة منى واصف قريبا

5214026-471974734

اللقطات الأولى من مسلسل عابد فهد المقرر عرضه في رمضان.. شاهد

839782_original

تشييع مهيب للراحلة ريم غزالي وانهيار أقاربها.. فيديو

أخبار متعلقة
839782_original

تشييع مهيب للراحلة ريم غزالي وانهيار أقاربها.. فيديو

4597432014-03-15-00379_1200x720-1200x675

وفاة الفنانة منى بدر عن عمر يناهز 85 عاما

razan 1

الموت يفجع الفنانة رزان مغربي

أحلام

الموت يفجع الفنانة أحلام

أحلام

​​أحلام​ تنشر فيديو يثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل

Dhafer-LAbidine

تغيير كبير في شكل الفنان ظافر العابدين تثير الجدل.. صور