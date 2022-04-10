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الأحد، 10-04-2022 10:52 ص

وفاة فنانة مصرية مشهورة - صورة

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الوكيل الإخباري - توفيت الفنانة المصرية القديرة ليلى نصر عن عمر ناهز 84 عاما بعد صراع مع المرض، وفق ما أعلنت مواقع إخبارية مصرية.

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وأعلن المخرج مجدي الناظر عن وفاة الفنانة ليلى نصر عبر "فيسبوك"، حيث نشر صورة لها، معلقا عليها: "وفاة الفنانة ليلى نصر .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

فيما أكدت نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، في تصريح لـ"اليوم السابع"، بأن الفنانة رحلت عن عالمنا منذ بضع ساعات، ولا توجد معلومات عن موعد تشييع الجثمان أو تلقي العزاء.

 



روسيا اليوم 

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