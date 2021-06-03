الخميس 03-06-2021
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الخميس، 03-06-2021 01:43 م

وفاة فنانة مصرية معتزلة بعد صراع مع المرض.. صور

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الوكيل الاخباري - نشرت الفنانة عفاف مصطفى، على صفحتها الخاصة في موقع "فيسبوك"، صورة للفنانة المصرية المعتزلة تحية حافظ معلنة بها وفاتها بعد معاناة طويلة مع مرض المرارة.

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يذكر أن تحية حافظ، ولدت في عائلة فنية، فهي ابنة الفنانة هدى زكي، والكاتب صلاح الدين حافظ، وحفيدة الممثل زكي إبراهيم، واعتزلت سنة 1998.


وشاركت الفنانة تحية حافظ في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية ومنها: "أيام الرعب"، "سأكتب اسمك فوق الرمال"، "طعمية بالشطة"، "سرقوا أم علي"، "عمل إيه الحب في بابا"، "امرأة وظل رجل".


وكان آخر أعمالها مسلسل "المسداوية" من تأليف محمد جلال، وإخراج أحمد النحاس، ومن بطولة ليلى نصر، وحمدي غيث، رشيدة، غادة إبراهيم عام 1998.



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