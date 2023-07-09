وفاة فنان تركي شهير بعد صراع مع المرض

الوكيل الإخباري - غيب الموت الموسيقي والممثل التركي أوزكان أوغور، عن عمر 69 عاما بعد صراع مع سرطان الغدد الليمفاوية.

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وفي التفاصيل، نشر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، قال فيها: "لن ننسى هذا الصوت الذي كان صديقًا ومصدرًا للإلهام للكثيرين.



نحن محزونون جدًا. رحمه الله. نتقدم بأحر التعازي لأسرته وجمهوره".



ويذكر أن أوزكان أوغور قد تلقى العلاج في وحدة العناية المركزة في مستشفى خاص بإسطنبول بعد تكرار إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية، الذي كان قد تعرض له ثلاث مرات. ( الجديد )

