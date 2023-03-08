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الأربعاء، 08-03-2023 11:43 ص

وفاة فنان سوري مشهور

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الوكيل الإخباري - أعلنت نقابة الفنانين السوريين مساء يوم الثلاثاء، وفاة الفنان السوري صبحي سليمان.

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ونعت نقابة الفنانين صبحي سليمان قائلة: "تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان القدير صبحي سليمان".


وأضافت: "نوافيكم لاحقا بموعد الدفن والتشييع وموعد التعزية..إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويعد الفنان صبحي سليمان واحدا من الممثلين البارزين في سوريا، حيث قدم العديد من الأعمال الهامة في تاريخ الدراما السورية، وشارك في مسلسلات عديدة أبرزها: "الهارب، وسيف بن ذي يزن، ونجوم بين الغيوم، والبواسل، وحي المزار، والعبابيد، والمحكوم، وحمام القيشاني الجزء الأول، وأبو كامل الجزء الأول، ويوميات مرحة، وغضب الصحراء، والينابيع، وعز الدين القسام، وحرب السنوات الأربع، والدروب القصيرة".

 

وصبحي سليمان هو أيضا شقيق الفنان السوري الراحل عصام سليمان الملقب بـ”البهلول” الذي توفي في العام 2002. ( الامارات نيوز )

 



 




 

 


 

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