وفاة فنان شهير إثر اصابته بفيروس كورونا.. صور

الوكيل الاخباري - توفي الفنان الجزائري إبراهيمي السعيد المعروف بسعيد حلمي بعد تدهور حالته الصحية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 82 سنة.

وكان "الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة" في الجزائر قد كشف أن الحالة الصحية لحلمي، صعبة للغاية وحرجة جراء إصابته بالفيروس.

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وأبرق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون برسالة تعزية إلى عائلة الفنان حلمي.

وجاء في الرسالة التي تم نشرها على صفحة رئاسة الجمهورية عبر "فيسبوك": "تلقيت بتأثر وأسى نبأ انتقال الفنان المرحوم سعيد حلمي، إلى جوار رب العزة متأثرا بإصابته بكورونا، تولاه المولى عز وجل، بالرحمة والمغفرة".



وأضاف: "في هذه اللحظات الأليمة التي نودع فيها واحدا من المشاهير الذين ساهموا بمواهبهم وإبداعاتهم في إثراء الإنتاج التلفزيوني والسينمائي على مدى سنوات طويلة، وتركوا بصماتهم الواضحة في العديد من الأعمال الفنية الهادفة والراقية، واستحق بجدارة لدى جمهور المهتمين بالثقافة والفن في بلادنا، كل التقدير والاحترام".



وتابع: "وأمام هذا المصاب الجلل، أتوجه إلى عائلة الفقيد وإلى الأسرة الثقافية والفنية، بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان. عظم الله أجركم إنا لله وإنا إليه راجعون".







روسيا اليوم