وفاة فنان عالمي بعد يوم واحد من إعلان خاطئ لموته -صورة

الوكيل الإخباري-توفي الممثل الأميركي والمخرج توني داو أمس الأربعاء الذي اشتهر بدوره كأخ أكبر "والي كليفر" في برنامج "اتركه إلى بيفر" عن عمر يناهز 77 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض السرطان الذي دام عاماً.



وفي 26 تموز/يوليو، كان قد نشر مدير أعمال توني بيانًا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أعلن فيه "وفاة حبيبنا توني". في وقت لاحق من ذلك اليوم، تمت إزالة الرسالة وأوضح إبن توني أن والده لا يزال على قيد الحياة وهو يخضع لرعاية للمسنين ليفارق بعدها الحياة بعد يوم واحد من نشر خبر وفاته.

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دخل توني داو في النجومية في سن الثانية عشرة ، عندما تم اختياره في المسرحية الهزلية "اتركه إلى بيفر".



هذا الدور، ساعد داو أن يصبح اسمًا مألوفًا لملايين المشاهدين استمر العرض من 1957 إلى 1963.





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