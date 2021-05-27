وفاة فنان عراقي شهير إثر سكتة قلبية مفاجئة!.. صور

الوكيل الاخباري - نعت نقابة الفنانين في العراق الفنان محمد ناجي في بيان جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان محمد ناجي، الذي وافته المنية إثر نوبة قلبية مفاجئة، سائلين المولى أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يُلهم ذويه ومحبّيه وزملاءه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون".

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ورحل ناجي عن عالمنا مساء أمس (الأربعاء) إثر إصابته بأزمة قلبية حادّة ومفاجئة أودت بحياته.



واشتهر الفنان الراحل بأدواره الكوميدية، لا سيما شخصية "هليل" التي جسّدها في مسلسل "بيت الطين" الذي لاقى شهرة واسعة في عام 2007.







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