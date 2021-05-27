الخميس 27-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الحكومة تعلن آلية الاستفسار عن خدماتها

أسعار الذهب الخميس 27/5/2021

تواجد أمني كثيف في محيط مجلس النواب اليوم - صور

فقدان محفظة تحتوي على مبلغ مالي كبير في سحاب

الضمان لـ برنامج الوكيل : إعادة النظر برواتب إصابات العمل

المعونة تدعو المنتفعين لاستكمال استخراج بطاقات الصراف الآلي

وفيات الخميس 27/5/2021

محامي الأسيرين الأردنيين : تدهور الأوضاع الصحية لهما

المملكة تُسير قافلة مساعدات إنسانية الى غزة

العمل توضح لـ برنامج الوكيل حول رفع الحد الأدنى للأجور

عاجل

الضمان لـ برنامج الوكيل : إعادة النظر برواتب إصابات العمل

الخميس، 27-05-2021 10:46 ص

وفاة فنان عراقي شهير إثر سكتة قلبية مفاجئة!.. صور

asabnews_2020-12-15_18-12-37_178600


الوكيل الاخباري - نعت نقابة الفنانين في العراق الفنان محمد ناجي في بيان جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان محمد ناجي، الذي وافته المنية إثر نوبة قلبية مفاجئة، سائلين المولى أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يُلهم ذويه ومحبّيه وزملاءه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون".

اضافة اعلان

ورحل ناجي عن عالمنا مساء أمس (الأربعاء) إثر إصابته بأزمة قلبية حادّة ومفاجئة أودت بحياته.

واشتهر الفنان الراحل بأدواره الكوميدية، لا سيما شخصية "هليل" التي جسّدها في مسلسل "بيت الطين" الذي لاقى شهرة واسعة في عام 2007.




لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
31998Image1-1180x677_d

فنان مغربي يعلن اعتزاله ويتبرأ من أعماله بشكل مفاجئ!.. صورة

371396Image1

بعد الانفصال.. براد بيت يأخذ حضانة الأطفال من أنجلينا جولي

327496_0

بالفيديو.. أول ظهور للفنان شريف دسوقي بعد عملية بتر ساقه!

3bd46089-b4b9-41f5-80b8-df63d2239276_16x9_1200x676

الهام شاهين تكشف هوية اللص الذي سرق منزلها

فرح الهادي صورة_0

فرح الهادي وزوجها يجتمعا في مسلسل 'بين يديك' من جديد

520212795548946907762

تفاصيل جديدة حول خلاف ايتن عامر وريهام سعيد

أخبار متعلقة
5f25d05b4c59b745b25c5a56-1596387427

الموت يفجع الفنان باسل خياط بوفاة عمته

IMG_20200311_135240

بلاغ ضد الفنان محمد رمضان بتهمة تبديد المال العام

image

وفاة الاعلامي السعودي عادل التويجري بسكتة قلبية

نوال-الزغبي-e1586457122858

في خطوة مفاجئة.. نوال الزغبي تستقيل من نقابة الفنانين في لبنان

e74fb95816

'رقم صادم'.. الكشف عن مقدار ثروة الفنان عادل إمام!

maxresdefault

ريهام سعيد تكشف تفاصيل مرضها 'المميت': إزالة الأنف كاملا ونقل أجزاء من الأذن