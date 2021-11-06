السبت 06-11-2021
الوكيل الاخباري

برنامج التعليم السوري الأردني يطلق مجموعة من المشاريع

خدام: جفاف سد الموجب بسبب الضخ الجائر

وزير العمل يوجه بزيادة فرص العمل في ألوية دير ابي سعيد والوسطية والأغوار الشمالية

حوارية حول الأوراق النقاشية الملكية بإربد

اعطاء 4 ملايين شخص جرعة اللقاح الأولى بالاردن

ازدياد شكاوى التلاعب بعدادات السيارات

نذير عبيدات يوضح حول تصريحاته بشأن تهيئة الطالب للتعليم عن بعد

النابلسي: الوزارة بصدد وضع خطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية للشباب

تركيا تعلن نجاحها في اختبار صاروخ طويل المدى

نسبة الفحوصات الايجابية تتجاوز 5.53% في الاردن اليوم

السبت، 06-11-2021 04:20 م

وفاة فنان مصري أثناء إجرائه عملية جراحية - صورة

8c


الوكيل الاخباري - أعلن الفنان المصري، أحمد السلكاوي اليوم السبت، وفاة صديقه الفنان أحمد عبدالحي أثناء إجرائه عملية جراحية بمعهد ناصر.

اضافة اعلان

 


وكتب السلكاوي منشورا على حسابه الشخصي في "فيسبوك" قال فيه: "توفى إلى رحمة الله الفنان أحمد عبدالحي، إنا لله وإنا إليه راجعون".

 



وكان أحمد السلكاوي أمس طالب من اصدقائه التبرع بالدم لـ عبدالحي حيث كتب عبر "فيسبوك": "أصدقائي.. صديقنا الفنان أحمد عبدالحي زوج صديقتنا الفنانة سلوى عزب هيعمل عملية بكرة في معهد ناصر.. محتاجين 10 متبرعين بالدم ضروري بكرة الساعة 9 الصبح، دعواتكم بالشفاء العاجل وإن العملية تنجح بمشيئة الله.. ".

والفنان أحمد عبدالحي بدأ مسيرته الفنية فى نهاية التسعينيات وأدى أدوارا ثانوية في السينما والتلفزيون، وشارك في العديد من الأعمال بأدوار بسيطة.

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
27sdg

مي عمر تعلن اختيارها سفيرة لمنظمة خيرية دولية لخدمة الأطفال - صورة

Capture

شاهد...صورة نادرة لـ مارلين مونرو مع والدتها

13769379661574388626

ديزني تكرم الفنان ​عبد الرحمن أبو زهرة​ - صورة

Nancy-Ajram

نانسي عجرم تتصدر الترند - فيديو

05-11-21-856814778

المعتصم مقداد يشتري سيارة جديدة - فيديو

george wassouf-new

جورج وسوف يثير قلق الجمهور على المسرح في موسم الرياض - فيديو

أخبار متعلقة
اعلامي

إعلامية مصرية تروي معاناتها: المرض دمرني