وفاة فنان مصري بحادث أليم في أمريكا - صورة

الوكيل الإخباري- فوجئ الوسط الفني بخبر رحيل المخرج أحمد رفعت في الولايات المتحدة الأميركية إثر حادث سيارة أليم.



وجاء خبر وفاة المخرج المصري صادماً حيث نعته الفنانة نجلاء بدر، على حسابها الخاص بموقع "فيسبوك" قائلة: "بقالي كتير ماعرفش عنه حاجة سمعت إنه هاجر من زمان يوم ما أشوف صورته وأسمع عنه يكون خبر وفاته خبر حزين قوي لا إله إلا الله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

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فيما كتبت الإعلامية لينا شاكر: "بفتح الـ facebook لقيت صورتك، قلت تبقي غيرت profile picture وكنت حدخل أقولك منور يا نجم بس اتصدمت وقلت أكيد لأ واتضح إنه آه للأسف الناس بتنعيك يا أحمد في وفاتك!!!!! مش مصدقة مشيت بدري وفجأة بس أكيد ما تغلاش على اللي خلقك وكلنا رايحين". وتابعت: "أحمد هو واحد من المخرجين المؤسسين لقناة النيل للمنوعات واشتغلت معاه كمية برامج كتيرة قوي، حقيقي أنت عشرة عمر كنت بحب اشتغل معاك حتى لما هاجرت أميركا كنت دايمًا تكلمني تسأل عليا ونرغي في الشغل وأخبار المحطة مش عارفة أقول أيه غير إني ادعيلك أن ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويصبر أهلك".







لها

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