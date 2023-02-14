الثلاثاء 14-02-2023
الوكيل الاخباري

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

النفط يتراجع وبرنت يسجل 86 دولارا للبرميل

الزراعة: تحصين 52625 رأساً من الأبقار من الحمى القلاعية

للراغبين بالشراء.. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

بن غفير يصدر أمرا بمعاقبة الأسرى الفلسطينيين أثناء الاستحمام

الذهب عالمياً يصعد فجأة مع ترقب بيانات التضخم

الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من الخليل

توقعات هامة.. الفيدرالي الأمريكي سيرفع الفائدة خلال آذار وأيار المقبلين

طوارئ متوسطة في عمّان للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي

بعد 198 ساعة من زلزال تركيا.. إنقاذ شقيقين من تحت الأنقاض

الثلاثاء، 14-02-2023 12:00 م

وفاة فنان مصري بحادث أليم في أمريكا - صورة

1949091402


الوكيل الإخباري- فوجئ الوسط الفني بخبر رحيل المخرج أحمد رفعت في الولايات المتحدة الأميركية إثر حادث سيارة أليم.

وجاء خبر وفاة المخرج المصري صادماً حيث نعته الفنانة نجلاء بدر، على حسابها الخاص بموقع "فيسبوك" قائلة: "بقالي كتير ماعرفش عنه حاجة سمعت إنه هاجر من زمان يوم ما أشوف صورته وأسمع عنه يكون خبر وفاته خبر حزين قوي لا إله إلا الله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

اضافة اعلان


فيما كتبت الإعلامية لينا شاكر: "بفتح الـ facebook لقيت صورتك، قلت تبقي غيرت profile picture وكنت حدخل أقولك منور يا نجم بس اتصدمت وقلت أكيد لأ واتضح إنه آه للأسف الناس بتنعيك يا أحمد في وفاتك!!!!! مش مصدقة مشيت بدري وفجأة بس أكيد ما تغلاش على اللي خلقك وكلنا رايحين". وتابعت: "أحمد هو واحد من المخرجين المؤسسين لقناة النيل للمنوعات واشتغلت معاه كمية برامج كتيرة قوي، حقيقي أنت عشرة عمر كنت بحب اشتغل معاك حتى لما هاجرت أميركا كنت دايمًا تكلمني تسأل عليا ونرغي في الشغل وأخبار المحطة مش عارفة أقول أيه غير إني ادعيلك أن ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويصبر أهلك".

 


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
222

القضاء اللبناني يصدر حكمه النهائي بحق زوج نانسي عجرم

174930Image1-1180x677_d_183363_original

إليسا تثير الجدل بتعليقها العفوي على الزلزال

439226Image1

باسم ياخور يوثق معاناة المتضررين في سوريا بفيديو مؤثر: ساعدوهم يا أحبائي انهم اخوتنا وأهلنا

5848780_1626976904

ياسمين عبد العزيز تسخر من عمليات التجميل بفيديو طريف

112019191186921806895

منى زكي تكشف عن "أغلى هدية" يمكن أن تقدمها

eeee

الأمير علي : منذر رياحنة عز وفخر الأردن