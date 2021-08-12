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الخميس، 12-08-2021 08:57 م

وفاة فنان مصري شهير -صورة

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الوكيل الإخباري- أعلن الفنان المصري عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في مصر وفاة الفنان محمد جبريل.

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ومحمد جبريل ممثل تلفزيوني ومسرحي تخرج في كلية الزراعة وعمل في السينما المصرية في بعض الأدوار المساعدة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.

وقدم جبريل العديد من المسلسلات التلفزيونية كما عمل في الأفلام التي أنتجها قطاع الإنتاج بالتلفزيون وبعض المسرحيات التلفزيونية.

ومن أشهر مسلسلاته "الرجل والحصان" عام 1982 و"محمد رسول الله" عام 1984 و"الرايا البيضاء" عام 1988 و"ساكن قصادي" عام 1995 و"باب الخلق" عام 2012.

 


المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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