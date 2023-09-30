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السبت، 30-09-2023 10:06 م

وفاة فنان مصري مخضرم- صورة

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الوكيل الاخباري- رحل عن عالمنا اليوم السبت الفنان المصري محمد فريد، عقب تعرضه لوعكة صحية، وفق ما أفاد به عضو مجلس نقابة الممثلين الفنان إيهاب فهمي.

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وعلى حسابه في "فيسبوك"، كتب الفنان إيهاب فهمي: "الأستاذ الغالي محمد فريد فى ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعانى الفنان الراحل محمد فريد من محنة مرضية صعبة في أيامه الأخيرة، دفعت ابنته لمناشدة محبيه الدعاء له.

يشار إلى أن الفنان الراحل محمد فريد تألق في العديد من الأدوار الثانوية، ومن أهم أدواره كانت في مسلسل "غريب في المدينة"، وكذلك دوره في مسلسلي "ليالي الحلمية"، وفيلم "الشيطانة التي أحبتني".

 


روسيا اليوم

 




 

 


 

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