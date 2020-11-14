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السبت، 14-11-2020 04:18 م

وفاة كاتب مصري شهير عن عمر ناهز 81 عامًا

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الوكيل الإخباري _ نعى أدباء وصحافيون من مصر وخارجها الكاتب المصري سعيد الكفراوي، الذي وافته المنية اليوم السبت، عن عمر ناهز 81 عامًا.

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وابرزهم الكويتي طالب الرفاعي رئيس مجلس أمناء جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية الذي كتب على تويتر” “سقط اليوم غصن كبير من شجرة القصة القصيرة العربية”.

 

يشار الى ان الراحل أثرى خلاله الساحة الأدبية في مصر وفن القصة القصيرة خاصة بأعمال مميزة تُرجم بعضها إلى عدد من اللغات الأجنبية.

 

المصدر : الامارات نيوز 

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