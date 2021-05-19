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الأربعاء، 19-05-2021 11:46 ص

وفاة مخرج مسلسل 'طاش ما طاش'

عبد-الخالق


الوكيل الاخباري - غيّب الموت المخرج السعودي عبدالخالق الغانم إثر صراع طويل مع مرض السرطان الذي امتد من البروستات إلى الغدد اللمفاوية والعظم، وفق ما بيّنت زوجته المخرجة لورين عيسى التي كتبت قبل رحيله: "يارب إنه قطعه مني يؤلمني ألمه ويبكيني تعبه، اللهم اشفي مريضي شفاء لايغادره سقمآ، اللهم لا تفجعني فيه واطل في عمره يارب يالله".

وأثّّر العلاج الكيميائي سلباً على صحة الغانم في أيامه الأخيرة، فعانى من سوء التغذية، وفقد 20 كيلوغراماً من وزنه.

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وبدأ عبد الخالق مشواره الفني في عام 1992 بإخراج مسلسل "رحلة صيد" الذي تلاه "الانتظار" في عام 1993، و"الخراش" في عام 1994، ثم دخل إلى عالم "طاش ما طاش" عام 1995 واستمر بإخراج أجزائه إلى أن وصل إلى الجزء الخامس عشر في عام 2007، إضافة إلى ذلك أخرج "شوية ملح" في عام 2002 والذي ظهر فيه كممثل أيضاً، و"جنون المال" في عام 2006، و"حارتنا حلوة" في عام 2008، و"سكتم بكتم" في عام 2010، ومن الآخر في عام 2012، و"يا تصيب يا تخيب" في عام 2012.


يُذكر أنّ عبدالخالق الغانم يُعتبر المجرج التاريخي لملسلسل "طاش ما طاش"، إذ أخرج 12 جزءاً من السلسلة الكوميدية، من الموسم الثاني إلى الموسم الخامس عشر، وذلك من أصل 18 جزءاً.

وتصدر وسم (هاشتاغ) عبدالخالق الغانم موقع "تويتر" حيث نعاه محبوه، بخاصة الفنانين السعوديين على رأسهم أبطال "طاش ما طاش" ناصر القصبي وعبدالله السدحان.

 

وغرّد القصبي: "فجعت بخبر موجع. وفاة الصديق العزيز المخرج عبدالخالق الغانم بعد معاناة طويله من المرض. موجع كثيراً فقدك يابو وفي لي ولكل من عرفك وأقترب منك، رحمة الله عليك، وعزائي الى وفي الغانم وأخوانه و والدته والله يصبركم على فراقه المؤلم".


وكتب السدحان: "انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له وعسى ما أصابه طهوراً ورفعة له في درجاته وعزائنا لأسرته الكريمة الله يلهمهم الصبر والسلوان".

 

لها

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