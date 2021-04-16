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الجمعة، 16-04-2021 04:28 م

وفاة مخرج مصري مشهور بفيروس كورونا -صورة

مص
العلم المصري


الوكيل الإخباري - نعى مجلس نقابة الإعلاميين في مصر ببالغ الحزن والأسى المخرج يسري غرابة الذي وافته المنية بفيروس كورونا.

وقال نقيب الإعلاميين المصريين، إنة كان يتابع حالة الإعلامي والمخرج الكبير يسري غرابة بصفة مستمرة حيث كان يعالج من فيروس كورونا حتى شفي منه ولكن حالة الرئتين لم تكن مستقرة مما جعله يمكث في المستشفى لفترة طويلة حتى فاضت روحة الطاهرة إلى ربها.

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وأشار نقيب الإعلاميين، إن المخرج يسري غرابة واحد من الجيل الثاني بعد جيل الرواد في التلفزيون، حيث بدأ رحلة عمله في ماسبيرو في الأمانة العامة حتى اكتشفته الراحلة الإذاعية آمال فهمي كمخرج، فعمل معها في برنامجها التليفزيوني الأول "لقاء الجماهير" ثم اختارته أماني ناشد ليخرج برنامجها الشهير"كاميرا 9" على مدار عامين ثم توالت الأعمال والبرامج ومن أشهرها "تحقيق" أوسكار نجوم وأرقام "ومواقف وطرائف" ويعتبر أول مخرج يعمل في تغطية مهرجانات دولية مثل القاهرة السينمائي والإسكندرية والمسرح التجريبي.

 


 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 


 




 

 


 

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