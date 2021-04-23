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الجمعة، 23-04-2021 12:23 م

وفاة مصطفى محرم سيناريست مسلسل 'لن أعيش في جلباب أبي'

مصطفي-محرم


الوكيل الاخباري - غيب الموت يوم امس الخميس، السيناريست المصري، مصطفى محرم، عن عمر يناهز 82 عاما، صاحب العديد من المسلسلات والأفلام الشهيرة
وكان محرم أصيب بوعكة صحية أدخلته غرفة العناية المركزة في إحدى مستشفيات القاهرة، وتوفي بداخلها بعد ساعات من مكوثه بها، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

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ويعد الراحل مصطفى محرم من أهم كتاب السيناريو في مصر، إذ يزخر مشواره الفني بالعديد من الأعمال الفنية، منها أفلام "الحب فوق هضبة الهرم" من بطولة أحمد زكي و"أهل القمة" من بطولة نور الشريف، و"حتى لا يطير الدخان" من بطولة عادل إمام، و"الراقصة والطبال" لنبيلة عبيد، و"السكاكينى"، و"لعدم كفاية الأدلة"، و"أبناء وقتلة"، و"المرأة الحديدية"، و"اغتيال مدرسة"، و"الهروب"، و"حارة برجوان"، و"سمارة الأمير"، و"الغرقانة"، و"دانتيلا" و"حائط البطولات".


وعلى مستوى الدراما التلفزيونية، فقد شكّل محرم مع نور الشريف ثنائيا ناجحا في عدد من المسلسلات، أشهرها "لن أعيش في جلباب أبي" و"عائلة الحاج متولي".

 

كما تعاون محرم مع الفنانة، غادة عبد الرازق، في مسلسلي "الباطنية" و"زهرة وأزواجها الخمسة".
وكان آخر أعمال السيناريست الراحل، مصطفى محرم، مسلسل "خمس بنات" الذي عرض قبل 5 سنوات.

 

سبوتنيك

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