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الإثنين، 05-10-2020 10:47 ص

وفاة مصمم الأزياء الياباني كينزو اثر اصابته بكورونا

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الوكيل الإخباري _ اعلن المتحدث باسم مصمم الأزياء الياباني كينزو تاكادا المعروف باسم كينزو عن وفاته امس الإحد إثر اصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز الـ 81 عاماً .

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وكان الراحل في المستشفى الأميركي في باريس بضاحية نيويي-سير-سين السكنية في الضواحي الغربية للعاصمة الفرنسية.


يشار الى ان الراحل كينزو كان أول مصمم ياباني يلقى شهرة كبيرة في عالم الموضة في باريس في السبعينات، وفي رصيده ما يقارب 8000 تصميم.

 

المصدر : الفن

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