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الإثنين، 23-01-2023 10:40 ص

وفاة مطربة مصرية بعد صراعها مع السرطان

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الوكيل الإخباري-توفيت مساء أمس المطربة المصرية رانيا شعلان، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان داخل أحد المستشفيات في مدينة 6 أكتوبر وتم تشييع جثمانها .

وكان الفنان حمزة العيلي قد أعلن الخبر عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، قائلاً: "صديقتي الجميلة الطيبة الفنانة الرقيقة رانيا شعلان في رحاب الله، ربنا يرحمك ويجازيكِ بصبرك على مرضك حسنات ورحمات عظيمة ويسكنك جنة الفردوس ويصبر الأهل وأحبابك يا غالية، البقاء والدوام لله".

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بدأت رانيا تقديم نفسها فنياً منذ عشرين عاماً، بأول ظهور لها بمشاركة الموسيقار فتحي سلامة، بنهاية التسعينيات، حتى انطلقت في مشوارها الغنائي المنفرد منذ حوالي 13 عامًا، وكانت تقدم أسلوبها الخاص في الغناء وتأليف الكلمات والألحان.

وتعد من أبرز الأصوات الأنثوية في ساحة الموسيقى البديلة، تخرجت في كلية الفنون الجميلة قسم نحت ميداني عام 1997، عملت بالنحت مع اتخاذ الموسيقى كهواية ثانية بجانب النحت بدأت رحلتها الفنية منذ حوالي 20 عامًا، وبالأخص عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها في معسكر دولي بالولايات المتحدة وقدمت أغنية لسيد درويش.

 


 

 

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