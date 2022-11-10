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الخميس، 10-11-2022 08:10 ص

وفاة مغنية برازيلية شهيرة بعد استئصال ورم بأنفها - صور

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الوكيل الإخباري - توفيت المغنية البرازيلية الشهيرة غال كوستا، بعد خضوعها لجراحة لاستئصال ورم في أنفها.

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وأُعلن اليوم عن غال كوستا، صاحبة الصوت الدافئ وأحد أبرز أسماء حركة "تروبيكاليا" الموسيقية الرائدة في ستينيات القرن الماضي، عن 77 عاما، بحسب ملحقتها الإعلامية.


وقالت غابرييلا كارفالياو: "مع الأسف، نؤكد نبأ وفاة كوستا"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.


وأثار نبأ وفاتها موجة حزن في البرازيل، كما نشر بعض من أهم الأسماء في المجال الموسيقي كلمات تأبينية لها.


وعلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عبر "تويتر"، قائلا: "غال كوستا كانت من أهم المغنيات في العالم، ومن الفنانات الرئيسيات اللواتي حملن اسم البرازيل وصوتها في العالم أجمع.. بلدنا يفقد أحد أعظم أصواته".

 

 

 

 

 

 

 

روسيا اليوم 

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