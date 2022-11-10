وفاة مغنية برازيلية شهيرة بعد استئصال ورم بأنفها - صور

الوكيل الإخباري - توفيت المغنية البرازيلية الشهيرة غال كوستا، بعد خضوعها لجراحة لاستئصال ورم في أنفها.

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وأُعلن اليوم عن غال كوستا، صاحبة الصوت الدافئ وأحد أبرز أسماء حركة "تروبيكاليا" الموسيقية الرائدة في ستينيات القرن الماضي، عن 77 عاما، بحسب ملحقتها الإعلامية.



وقالت غابرييلا كارفالياو: "مع الأسف، نؤكد نبأ وفاة كوستا"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.



وأثار نبأ وفاتها موجة حزن في البرازيل، كما نشر بعض من أهم الأسماء في المجال الموسيقي كلمات تأبينية لها.



وعلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عبر "تويتر"، قائلا: "غال كوستا كانت من أهم المغنيات في العالم، ومن الفنانات الرئيسيات اللواتي حملن اسم البرازيل وصوتها في العالم أجمع.. بلدنا يفقد أحد أعظم أصواته".





📸 @ricardostuckert pic.twitter.com/4jU2SBcHuq Gal Costa foi das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta. Seu talento, técnica e ousadia enriqueceu e renovou nossa cultura, embalou e marcou a vida de milhões de brasileiros. November 9, 2022





GAL COSTA — cantora, compositora e multi-instrumentista



Maria da Graça Penna Burgos Costa



(✰ 26/09/1945 — † 09/11/2022) 😞😔😪😢😭..Nossa Rouxinol da MPB foi cantar para Deus... 🎤🎶🎵É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte... 🎤🎶✨GAL COSTA — cantora, compositora e multi-instrumentistaMaria da Graça Penna Burgos Costa(✰ 26/09/1945 — † 09/11/2022) pic.twitter.com/B2somtU41w November 9, 2022

روسيا اليوم